Esenler’den Fenerbahçe’ye ’dev’ destek

Fenerbahçe Doğuş Euroleague’de üst üste 3’üncü kez finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden olan Fenerbahçe taraftarı Belgrad’da oynanan Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas yarı final karşılaşmasında takımını Esenler Dörtyol Meydanı’ndan destekledi. Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı’na kurulan Türkiye’nin en büyük dev ekranında maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar, takımlarının galibiyeti ile büyük coşku yaşadılar.

Maçı Dörtyol Meydanı’ndaki dev ekrandan takip eden taraftarları Esenler Belediyesi de yalnız bırakmadı. Maçın iftar saatinde de devam etmesi nedeniyle Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından taraftarlara hurma, su ve sıcak çorba dağıtıldı.

Final de dev ekranda

Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunası’ı 76-67 yenerek Euroleague’de üst üste 3’üncü defa finale çıkma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz yıl finalde Olimpiyakos’u İstanbul’da yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi ise CSKA Moskova’yı yenen Real Madrid oldu. 20 Mayıs Pazar günü yapılacak final müsabakası da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bahçesinde kurulacak dev ekranda yayınlanacak.