Esenler’in 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını feda eden Esenlerli şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda şehitler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

İlk ziyaret, Habipler Yayla Mezarlığı’nda bulunan Esenler’in tek kadın şehidi Türkmen Tekin’in kabrine gerçekleştirildi. Ardından da şehitler Ahmet Kocabay ve Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri ziyaret edildi.