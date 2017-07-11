Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:06

Esenler’in 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden Esenlerli şehitler, kabirleri başında okunan dualarla anıldı.

Esenler’in 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

11 Temmuz 2017 15:06


FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını feda eden Esenlerli şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda şehitler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.


İlk ziyaret, Habipler Yayla Mezarlığı’nda bulunan Esenler’in tek kadın şehidi Türkmen Tekin’in kabrine gerçekleştirildi. Ardından da şehitler Ahmet Kocabay ve Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri ziyaret edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!