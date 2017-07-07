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07 Temmuz 2017 14:34

Esenlerli çocuklar yazı dolu dolu geçiriyor

"Mihmandar Yaz Etkinlikleri" kapsamında 6 bin Esenlerli öğrenci, birbirinden renkli ve eğitici faaliyetlerle dopdolu bir yaz tatili geçiriyor.

Esenlerli çocuklar yazı dolu dolu geçiriyor

07 Temmuz 2017 14:34


Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Mihmandar Yaz Etkinlikleri"nde Esenlerli öğrencilerin yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler gerçekleştiriyor. Esenler’deki okullar ve bilgi evleri başta olmak üzere 35 merkezde “Eğitim, Spor, Eğlence Bu Yıl da Mihmandar Gençlikle” sloganıyla düzenlenen etkinliklerden 6-18 yaş arasındaki 6 bin öğrenci faydalanıyor.



Eğitim, spor, eğlence bir arada


350 eğitmenin öğrencilerle birebir ilgilendiği "Mihmandar Yaz Etkinlikleri"nde öğrencilere kültür, sanat, spor eğitimleri veriliyor ve birbirinden eğlenceli sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler; futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, badminton, bocce, yüzme ve masa tenisi sporlarının yanı sıra wushu, kick boks, teakwando, muay thai gibi savunma sporlarını da öğreniyorlar. Çocuklara dini ve ilmi yönlerini geliştirecek "Kur’an-ı Kerim Okuma", "Cüz", "İlmihal", "Adab-ı Muaşeret" "Hadis ve Sure Ezberleme" gibi dersler ile "Değerler Eğitimi" de veriliyor.


Toplamda 6 hafta sürecek yaz etkinlikleri kapsamında tüm öğrencilere eşofman takımının yanı sıra Kur’an-ı Kerim, kitap, cüz ve beslenme çantası dağıtıldı.




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