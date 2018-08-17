Esenlerli gençlerden Amerikan mallarına boykot

Gençler, vatandaşlara üzerinde “Amerika mallarını kullanmıyoruz” yazılı broşürler dağıtarak, Amerikan menşeli ürünleri boykot etti. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "Artık evimize ve belediyeye Amerika ürünlerini sokmayacağız” dedi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginliknedeniyle döviz kurlarında yükseliş meydana gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’nın elektronik ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı boykot çağrısına Esenler Mihmandar gençlerinden destek geldi.Esenler Dörtyol Meydanı’nda toplanan yüzlerce genç, üzerlerinde Türk bayraklı tişört ve şapkalar ile ellerindeki "Haydi Esenler! Boykot Ediyoruz... Amerikan mallarını kullanmıyoruz" yazılı broşürleri ilçedeki alışveriş merkezlerine, esnafa ve vatandaşlara dağıtarak boykot etti. Amerikan markalarının listesinin de yer aldığı broşürlerin dağıtılmasıyla vatandaşlar da bir farkındalık oluşturmak isteyen Esenler Mihmandar gençlerine Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ve Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak destek verdi.

“Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın hep yanındayız”

Gençlerin boykot çağrısına katılarak destek veren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Amerika Başkanı ülkemize yaptığı peş peşe saldırılarının arkasında sadece bazı gerekçelerin olduğunu biliyoruz. Bunlar kendi kutsal emellerine hizmet etmek için, kendi dini emellerine hizmet etmek için İslam medeniyetin merkezi olan bu toprakların çocuklarına, bu ülkenin liderine karşı girdikleri ekonomik operasyona karşı diyoruz ki “Ey Trump ve Trump’ın evaresi ne yaparsanız yapın bu millet liderini 15 Temmuz’da yalnız bırakmadı bugünde yalnız bırakmayacak ve ne pahasına olursa olsun hangi bedeli çıkarırsanız çıkarın bu bedeli ödeyemeye hazır olarak ve en önemlisi canını ortaya koyan bu milletin çocukları liderinin yanında durmaya, lideriyle beraber olmaya dün devam etti bugünde devam edecek ve yarında yanında olmaya devam edecektir” dedi.

“Artık evimize ve belediyeye Amerika ürünlerini sokmayacağız”

Milli ve yerli ürünleri kullanmaya başladıklarını söyleyen Başkan Göksu, "Biz Amerika mallarını evimize sokmamaya bundan sonra satın almamaya ve Belediye olarak Amerika ürünlerini almamaya Belediye tesislerine sokmamaya bugün bu milletin önünde ve en önemlisi Başkomutamızın yanında durarak boykot ediyoruz. Amerika ürünlerini raflarınızdan indirin, sattıktan sonra yenisini almayın ve oraya milli ve yerli ürünlerimizi koyun.Milli ve yerli ürünlerimizle alışveriş yapalım. Amerika şunu bilsin ki dünyada tek güç o değildir ve bilsinler ki bu millet ayağa kalkmıştır” diye konuştu.

“Kapı kapı dolaşıp Amerika mallarını boykot edeceğiz”

Cumhurbaşkanın gençler olarak mesajını aldığını söyleyen Esenler Mihmandar Gençleri Başkanı Abdulsamed Aktan ise "Cumhurbaşkanımızın hep yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ey Trump Mihmandar geçleri olarak sen ve senin gibilerinden korkmuyoruz.Nasıl 15 Temmuz’da kadın, erkek çocuk ve geçler olarak tanklara karşı dimdik durduysak bugün hiç kimsenin şüphesi olmasın ki doların, kurun ve enflasyondaki haksızlıklara karşıda aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Ekonomi özgürlük savaşını Amerika’nın mallarını boykot ederek kazanacağız. Atalarımızdan ve inancımızdan aldığımız güçle duvar gibi karşında dimdik durmaya devam edeceğiz. Ey Trump kork ve titre Esenler gençleri olarak tek yürek olduk.Kapı kapı dolaşıp Amerika mallarını boykot etmeye çağıracağız. Karşında bastığın dolarla bu milleti korkutmasın. Gayret bizden, zafer Allah’tan” şeklinde konuştu.