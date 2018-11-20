Esenlerli Minikler 6 metrelik pankartla haklarını savundu

Esenlerli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Çocuk Sokağı'nda düzenlenen programda yaklaşık 6 metrelik pankartla haklarını savundu.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren Anne Çocuk Oyun Kampüsü'nde Esenlerli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Hamza, Kampüs Sorumlusu Mehtap Kayaalp ve öğrencilerle velileri katıldı.

6 metrelik pankartla yürüyüş

50 kişiden oluşan çocuk grubu öğretmenleri eşliğinde Çocuk Sokağı'nda yürüyüş yaptı. Yaklaşık 6 metrelik pankartla yürüyüş yapan çocuklar, haklarını savundu. Çocuklar, ellerindeki "Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar", "Bize Şiddet Değil Sevgi Yakışır" yazılı pankartlarla duygularını ifade ettiler. Çocuk Hakları Günü'ne özel hazırladıkları pankartlarla fotoğraf çektiren çocuklar, büyüklerinin kendilerine sevgi göstermesini, oluşturdukları kalp şekli ile poz vererek talep etti.