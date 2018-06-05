Esenlerli sahurda memleketinde

Esenler’de Ramazan, Anadolu Sokağı’nda yöre derneklerinin sahur bereketiyle dolu dizgin yaşanıyor. Merkezi Esenler’de bulunan mahalli dernekler ile Esenler Belediyesi’nin işbirliğinde Dörtyol Meydanı’nda kurulan Anadolu Sokağı’nda her gece sahur programları düzenleniyor. Ramazan ayı boyunca açık kalan stantlarda her gece binlerce vatandaş bir araya gelerek sahur yapıyor.

Dörtyol Meydanı’ndaki Ramazan Etkinlik Alanı’nda bir yanda Ramazan’ın manevi iklimine uygun birçok etkinlik gerçekleştirilirken diğer yanda ise Esenler’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurduğu stantlar, yoğun kalabalıkları ağırlıyor. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte her gece burada bulunan dernekleri ziyaret ediyor. Sahur programında konuklara, yörelere has lezzetler ikram ediliyor.