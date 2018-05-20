Esenlerlilerin Ramazan’da sinema keyfi

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede Anadolu’yu Mayalayanlar programı kapsamında Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin hocası ve Osmanlı Devleti’nin fikir babası Şeyh Edebali anıldı ve anlatıldı.

"Kültürel değerlerimizle bütünleşen filmler izleyeceksiniz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Ramazan’da her gün farklı bir etkinlikle Dörtyol Meydanı’nda buluşuyoruz. Bugün burada tarihi köklerimizle ve kültürel değerlerimizle bütünleşik filmler izleyeceksiniz, bugün de onlardan bir tanesi. Hepinize iyi seyirler" dedi.

"Benim Adım Khan"ı izlediler

Esenlerliler Ramazan’da film etkinlikleri kapsamında, yazlık sinemada olduğu gibi Esenler Belediyesi’nin çekirdek ikramları eşliğinde İslâm’ı ve dünyanın İslâm’a bakış açısının anlatıldığı "Benim Adım Khan" adlı filmi keyifle seyrettiler.