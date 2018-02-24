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24 Şubat 2018 11:16

Esentepe Mahallesi’ne 2 park birden yapılacak

Eyüpsultan Belediyesi, Esentepe Mahallesi’ne 2 park yaparak vatandaşların hizmetine sunacak.

Esentepe Mahallesi’ne 2 park birden yapılacak

24 Şubat 2018 11:16


Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Başkan Remzi Aydın’ın talimatları doğrultusunda ilçede yeni yeşil alan ve parklar oluşturma çalışmalarına devam ediyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bir yandan mevcut spor alanları, parklar ile yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da yeni parklar inşa ediyor.



Başkan Remzi Aydın’dan iki park müjdesi


Esentepe Mahallesi’nde yaklaşık 150-200 metrekare alan üzerine kurulacak olan parkta çevre duyarlılığı ön planda tutularak oyun grubu ve çocukları parkta oynayabilecek, ebeveynler için yapılacak olan ahşap dinlenme alanlarında vatandaşlar rahatça oturarak vakit geçirebilecek.


Bu arada, çocukların düşme sonucu yaralanmaları önlemek amacıyla zemin özel olarak kauçukla kaplanacak.


Başkan Remzi Aydın tarafından onaylanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen 2 parkın, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları 2018 senesi içerisinde tamamlanacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak.




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