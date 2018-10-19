Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe:“Hizmete kilitlenmiş durumdayız”

Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda ekim ayı meclis toplantılarının 3'üncü oturumunda bütçe görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası gerçekleştirilen oylamayla Esenyurt Belediyesi 2019 yılı bütçesi oy çokluğuyla 900 milyon 672 bin lira olarak belirlendi.

Görüşmeler sırasında bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediyesi'nin krediye ihtiyacı olmadığını belirterek, “Sözde kriz yeleğini giyseydik harçlarda yüzde 30 indirim yapmazdık. Biz iş yapacağız. Ne kadar anlamasanız görmeseniz de hizmete kilitlenmiş durumdayız. Biz dinamik paralı ve zengin bir bütçeyiz. Önümüzdeki ay için daha 70 milyonluk bir tahsilatımız var. Faiz için direndik krediyi kullanmadık. Bizim belediyemizin krediye ihtiyacı yok“ dedi. Başkan Alatepe 43 milyon liranın daha yeni hesaplarına girdiğini vurgulayarak, “Devlete borcu kadar alacağı olan da biziz. Yıl sonuna kadar 280 bin liranın borcumuzdan düşmesini bekliyoruz. Çok rahatız, çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu bütçe sağlam bir bütçe. Önümüzdeki yıla dair 100 milyonluk bir düşme yapıyor ama bizim hizmetlerimizde hiçbir düşme olmayacak“ dedi.

Yakında tekli eğitime geçilecek

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, konuşmasında yapılan ve planlanan proje ile hizmetler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Belediye Başkanı Alatepe, ilçede yeni yapılacak yeni 45 okulla okul sıkıntısının biteceğini bildirerek, “Bu konu bizim önceliğimiz. Şu ana kadar 7 okulu bitirdik. Sömestreye kadar 6-8 arasında bir okul daha bitecek. 6 aylık süreçte Esenyurt'ta kısmi bir rahatlama sağlamış olacağız. Bu ortamda 25 milyon lira okul yapımına ayırdık ama 25 milyon lira da bağışçılardan alacağız. 50 milyon liralık okul bütçemiz var. Bize hemen 30 okul lazım. Okul beklentimiz 45 adet. Bu yıl 15'ini devlet, 15'ini bağışçılar yapacak. Bunlar tamamlandığında tekli öğretime geçebiliyoruz. Arsa konusunda da çözüm yolları buluyoruz. Geniş okul bahçelerine yeni okul projelerine hemen yer ayarlayacağız “ diye konuştu. Başkan Alatepe, yıl sonuna kadar 5 kreş bitireceklerini bildirerek “Dünyanın en güzel kreşi de bizde. Recep Tayyip Erdoğan parkında. Başkanlık ofisi olarak ayrılan hiçbir yeri ben kullanmayacağım, buralara kreş yaptıracağım“ dedi.

Medeniyet sokaklardan yükselecek

Ali Murat Alatepe, medeniyetin tekrar sokaklardan yükseleceğini vurgulayarak, “Esenyurt'taki yüksek blok sayısı diğer ilçelere oranla çok az. Beş katlı binalar Esenyurt'un kurtuluşu, kültürün yürüyüşüdür. Sokak kültürü gelişiyor. Ayrıca olası bir depremde tehlikeyi azaltıyor. Beş katlı binalar sayesinde gecekondusu olanların dairesi oldu, borçlarını kapattı” dedi. Başkan Alatepe, sosyal yardımlar konusunda da önde gelen belediyelerden biri olduklarını vurgulayarak, “113'üncü tüp bebeğimiz dünyaya geldi. Çocuktan başlıyoruz düğün ve hatta cenazeye kadar tüm ihtiyaç sahipleriyle ilgileniyoruz. Vebal almadan yaşamaya çalışıyorum. Biz kimseye ayrım yapmıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa ona yardım ediyoruz. Bütün kafeleri, halı sahaları halka açacağız. Bütün mallar Esenyurt'un ise Esenyurtlulara açılacak. Yüksek fiyatlar uygulanamayacak” diye konuştu.

Binalardaki atık su sorunun müteahhidin yaparken dar yapmasından veya insanların tıkamasından kaynaklı olduğunu beliren Alatepe, “Bahara kadar hızlı bir çalışmayla yağmur suyunun bizim derelerimizdeki geri basmasını engelleyeceğiz. Eğer bundan sonra sorun oluşursa yanlış yapan müteahhitlerimizin hepsine dava açacağız“ diye konuştu. Sportif ve kültürel anlamda ilerleyeceklerini anlatan Alatepe, ilçede sporculara büyük destekler verildiğini bildirdi.

İlçe ekonomisini geliştirmek istiyoruz.

Milli gelire katkılarının yüzde 4,5 olduğunu bildiren Başkan Alatepe “Yapacağımız çalışmalarla insanların elini anahtar tutacak hale getireceğiz. Halk Eğitim ve Milli Eğitimle ortaklaşa hareket edeceğiz. İlçe ekonomizminin dinamizmini, kendi eğitim verdiğimiz insanlarla yukarılara taşımak istiyoruz“ dedi. Alatepe ayrıca ışıklı ve aydınlatmalı bir sisteme geçileceğini dile getirerek, bir parkta tüm spor ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği bir alan olacağını söyledi.

Harçlara yeni yılda zam yok

Esenyurt Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesiyle ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Togay Çoban ise, “Sosyal belediyeciliğe ayrılan pay artacak. İmar, iskan ve yeni iş yeri ruhsat harçlarında yüzde 30 indirime gittik. İndirime gidildiği günden beri vatandaşlar teşekküre geliyor. İndirimin belediyemize de katkısı oldu. 2019 yılında da harçlarda, ücretlerde artış yapmadan devam etme kararı aldık. Vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olacak“ diye konuştu.Yapılan görüşmelerin ardından maddeler tek tek oylanırken, 2019 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.