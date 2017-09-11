Esenyurt Belediye Meclisinde çalışmalar tatilin ardından başladı

Esenyurt Belediye Meclisi yaz tatili dönemi sonrasında, Eylül ayı 1’nci Meclisin 1’nci oturumu gerçekleşti. Meclis toplantısı açılış ve yoklama ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Esenyurt Belediyesi Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yönettiği meclis toplantısında 4 gündem maddesinden oluşan oturumda, 9 madde daha gündeme alınarak toplam 13 gündem maddesi görüşüldü. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kadıoğlu, “Değerli arkadaşlar yaz tatilinin ardından ara verdiğimiz meclisimize devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramlar inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine sebep oluşturur. Yeni meclis dönemimizin bu çatı altında hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

CHP grubu adına söz alan Dr. Yavuz İren, “30 Ağustos Zafer Bayramının ve Kurban Bayramının tüm ülkemize ve meclisimize hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

AK Parti adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Akboğa; , “Yaklaşık olarak 3,5 yılımızı tamamladık. Her yıl sürekli olarak büyüyen, yeni yapılara kavuşan bir Esenyurt var. Önümüzdeki bu yılın daha başarılı geçmesi için hem Esenyurt için, hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclis çatısı altında yaptığımız çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Eylül ayı birinci meclis toplantısı açılış konuşmaları ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde olan 2-Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılabilmesi için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Başkanlık teklifi, 3- Ambarlı Davutpaşa Elektrik İletim hattının yükseltilmesi ve M2 birim fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün başkanlık teklifi, 4- Çanakkale İli Lapseki İlçesine dini tesis yapılması için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Etüd ve Proje Müdürlüğünün başkanlık teklifi görüşüldü.

Gündeme alınan diğer 9 madde ise sırasıyla okunarak meclis ilgili komisyonlarına havalesi oylamaya alınarak bir sonraki meclis oturumunda görüşülmek üzere çalışma komisyonlarına havale edildi.