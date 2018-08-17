Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 17:09

Esenyurt Belediyesi’nden 10 bin çocuğa bayramlık

Kurban Bayramına sayılı günler kala Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Esenyurt Belediyesi’nden 10 bin çocuğa bayramlık

17 Ağustos 2018 17:09


Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu belirlenen 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa Esenyurt Kültür Merkezinde bayramlık kıyafetleri dağıtıldı. Çocuklar kıyafetlerini aileleriyle birlikte almaya geldi. Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ramazan ayında da dağıtılan 15 bin kıyafetle iki bayramda toplam 25 bin çocuk sevindirildi.


Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bağış yapılan kıyafetleri çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Tabii buradaki kriterimiz ihtiyaç sahibi olması. Geçen bayram 15 bin çocuğa kıyafet yardımı yaptık bu bayramda 10 bin civarında çocuğa yardım yapmayı planlıyoruz“ dedi.


Yetkililer evlere tespite gittiklerini belirterek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız belirlendikten sonra mesaj atarak vatandaşlarımızı yardımların almaya davet ediyoruz veya biz evlerine gidip yardımları kendilerine iletiyoruz. Dağıtımlar belirli saat aralığında insanlara mesaj atarak gerçekleştiriyoruz. 2-14 yaş arası bütün çocuklara kıyafet yardımında bulunduk. Bunun dışında 3 yaş altı yetim ve öksüz çocuklarımıza ESKART ile bayram harçlığı verdik" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç