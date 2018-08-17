Esenyurt Belediyesi’nden 10 bin çocuğa bayramlık

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu belirlenen 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğa Esenyurt Kültür Merkezinde bayramlık kıyafetleri dağıtıldı. Çocuklar kıyafetlerini aileleriyle birlikte almaya geldi. Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ramazan ayında da dağıtılan 15 bin kıyafetle iki bayramda toplam 25 bin çocuk sevindirildi.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bağış yapılan kıyafetleri çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Tabii buradaki kriterimiz ihtiyaç sahibi olması. Geçen bayram 15 bin çocuğa kıyafet yardımı yaptık bu bayramda 10 bin civarında çocuğa yardım yapmayı planlıyoruz“ dedi.

Yetkililer evlere tespite gittiklerini belirterek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız belirlendikten sonra mesaj atarak vatandaşlarımızı yardımların almaya davet ediyoruz veya biz evlerine gidip yardımları kendilerine iletiyoruz. Dağıtımlar belirli saat aralığında insanlara mesaj atarak gerçekleştiriyoruz. 2-14 yaş arası bütün çocuklara kıyafet yardımında bulunduk. Bunun dışında 3 yaş altı yetim ve öksüz çocuklarımıza ESKART ile bayram harçlığı verdik" şeklinde konuştu.