Esenyurt Belediyesinden Çanakkale’ye çıkarma

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Lapseki İskele Şehitler Camii’nin temeli atma töreninde yaptığı konuşmada Esenyurt Belediyesinin ilçe dışında da yatırımları olduğunu belirterek, "Türkiye’nin yüz ölçümü 780 bin metrekare ama gönül coğrafyamızı ölçecek bir metre yok” dedi.

Esenyurt Belediyesinin hayır ve hizmet işleri Çanakkale’ye uzandı. Esenyurt Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale’ye çıkarma yaptı. Esenyurt Belediyesi tarafından Çanakkale Lapseki’de yaptırılan Lapseki İskele Şehitler Camii’nin temeli atıldı. Eceaabat’ta da Seyit Onbaşı Parkı ve Dinlenme Tesisi açıldı. Çoğunluğu kadın olan 2 bin 300 Esenyurtlu vatandaş da Anneler Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaptı.

"Kardeşlik hukukun bir parçası"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe kardeşliğin çok önemli bir unsur olduğunu söyledi. "Kardeşlik dinimizin de önemli değerlerinden birisidir" diyen Alatepe, yapılacak bir yatırıma el atmanın, omuz vermenin kardeşlik hukukunun bir parçası olduğunu belirtti. Bu amaçla Lapseki’deki bir esere destek olduklarına vurgulayan Alatepe, "Türkiye’nin yüz ölçümü 780 bin metrekare ama gönül coğrafyamızı ölçecek bir metre yok. Bunun nerede duracağını hiç kimse bilmiyor. Buraya yakışan, ecdada yakışan, şehitlerimize yakışan şuradan bakınca şehitleri gören, Allah’u Ekber nidasının şehitlere ulaştığı bir yer olması açısından da ben çok önemsiyorum" diye konuştu..

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan caminin temelinin atılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Caminin kardeş belediye Esenyurt Belediyesi ile birlikte projelendirildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu alanda bir mescidimiz vardı. Fakat son zamanlarda vatandaşımıza yetersiz olmaya başlamıştı ve cemaate yetmiyordu. Bu yüzden Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan’ın girişimleriyle Esenyurt Belediyesi tarafından bugün burada temelimizi atıyoruz. Allah’a çok şükür" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de yeni caminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından caminin temeli yapılan dualarla atıldı. Başkan Alatepe, daha sonra Çanakkale Eceaabat’ta Esenyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Seyit Onbaşı Park ve Dinlenme Tesisi’nin açılışını yaptı. Alatepe burada yaptığı konuşmada Şehitlik ve Çanakkale ziyareti yapan Esenyurtluların rahat etmesi için bu düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız burada dinlenecekler ve yeme içme ihtiyacını en iyi biçimde karşılayacaklar" diye konuştu. Alatepe, Çanakkale’ye en çok ziyaretçi getiren ilçe belediyesi olduklarını da belirtti.

"Burada Anadolu’dan olduğu gibi Halep’ten Şam’dan Afrin’den şehitler var"

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, Lapseki’deki cami açılışının ardından Eceabat’ta yapılan park ve dinlenme tesisinin açılışına feribotla karşı tarafa geçerken Çanakkale şehitleri için bir dörtlük şiir okudu. Ali Murat Alatepe, Çanakkale’de 72 milletten insanın şehit olduğunu kaydederek, "Burada Anadolu’dan olduğu gibi Halep’ten Şam’dan Afrin’den şehitler var. Şimdi Suriyelilere kucak açmamız sebepsiz değil” dedi.

Başkan Alatepe, buraya yakışır bir cami yapılacağını bildirerek, "Amacımız ecdadın izlerini canlandırmak. Eceabat’ta Çanakkale’nin simge kahramanı Seyit Onbaşı’nın adını taşıyan park ve dinlenme yeri de Esenyurtlulara büyük hizmet verecek. Buraya gelen hemşehrilerimiz sabah kahvaltısını alacak. Ziyaretten sonra da yemeklerini yeyip Esenyurt’a dönecekler" ifadelerini kullandı.

Bu arada Esenyurt Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla çoğunluğu kadın 2 bin 300 vatandaşa da Çanakkele Şehitler Anıtı’nı ve çevresini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretini tamamlayan ve Seyit Onbaşı Parkı açılışına katılan Esenyurtlulara belediye tarafından yemek ve kumanya dağıtımı yapıldı.

Cami temel atma törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve vatandaşlar katıldı