Esenyurt Belediyesinden daralan piyasaya indirim dopingi

3 ay geçerli olacak uygulamayla vatandaşın rahat nefes alması ve kriz beklentisine inat rahatlama getirilmesi amaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi daralan piyasalara nefes aldıracak örnek bir uygulama başlattı. Esenyurt Belediyesinin 1 Ekim'de yapılan meclis toplantısında, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ruhsatlarda indirim önerisinin gündeme alınmasını teklif etmişti. Öneri, 4 Ekim'de Esenyurt Belediyesi Meclis Başkanı Emin Batmazoğlu'nun başkanlığında yapılan meclis 2'inci oturumunda AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. İlçe genelinde 1 Ekim- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 3 ay süreyle yeni inşaat, yeni inşaat iskan ve yeni işyeri açma ruhsat harçlarında yüzde 30 indirim yapılacak. Yapılacak indirimle hem vatandaşın parasının cebinde kalması hem de ilçedeki birçok sektörün harekete geçirilmesi hedefleniyor.

3 ay geçerli olacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe öneriyi meclise getirirken yaptığı konuşmada amaçlarının kriz beklentisine inat sektörlere destek olmak olduğunu belirterek, “Hükümetimizin yaptığı mali barışa ilaveten biz de buna ilave olarak bunun bir benzeri iskan barışını uygulamaya sokalım istedik. İlçemizde henüz bitmiş çok sayıda inşaat var ama müracaat sayısı az. İçinde bulunduğumuz günleri de dikkate alarak, yeni inşaat ve yeni bitmiş inşaatlarda iskanlara, yeni açılacak işyerlerini de ekleyerek ruhsatlarda yüzde 30 indirim yapalım istedik. Bu 3 ay süreyle geçerli olacak“ demişti.

Alatepe, yapılan indirimin 3 ay süre ile uygulanacağını, gerekirse uzatılabileceğini, belediye bütçesinin yapılacak yüzde 30'luk indirimi sübvanse edebilecek durumda olduğunu sözlerine eklemişti.

Esenyurt Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edilen indirim, kararın imzalanmasıyla birlikte hemen yürürlüğe girecek.