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12 Temmuz 2018 15:34

Esenyurt Belediyesi’nden taleplere acil çözüm

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde bulunan Acil Çözüm Merkezi’nin alt yapısı yenilendi.

Esenyurt Belediyesi’nden taleplere acil çözüm

12 Temmuz 2018 15:34

Daha güçlenen merkez vatandaşların sosyal medyadan gelen taleplerine hızlı ve sonuç odaklı çözüm üretiyor.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin göreve gelmesiyle vatandaş odaklı hizmet anlayışı her geçen gün büyüyor ve bir çok alanda farklı uygulamaları beraberinde getiriyor. Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sosyal medyadan gelen yorum ve mesajları takip eden Acil Çözüm Merkezi’nin alt yapısı ve kadrosu güçlendirildi. Merkez, teknolojinin imkanlarını daha üst seviyede kullanmaya başlarken vatandaşların şikayetlerini de daha hızlı, daha şeffaf ve daha katılımcı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.


Çözülme oranı arttı


Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlar yaşadıkları bölgelerle ilgili her türlü sıkıntılarını facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya araçları vasıtasıyla merkeze iletebiliyor. Esenyurt Belediyesi Acil Çözüm Merkezi’nde talepleri alan personel hızlı bir şekilde ilgili birime yönlendirirken kısa sürede sonuç alınmasını sağlıyor. Sosyal medyada vatandaşla etkileşimin artması neticesinde Acil Çözüm Merkezi’ne ulaşanların sayısı 5-6 ay önce aylık 200-300 iken bu sayı şimdi 3000 civarına ulaşmış durumda. Merkeze gelen talep, öneri ve sıkıntılarında büyük bir çoğunluğunun hızlı çözüme kavuşturulduğu bildirildi. Diğer yandan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin önemli bir kısmının Fen İşleri, Zabıta, Sosyal Yardım ve Veterinerlik birimlerini ilgilendirdiği öğrenildi.


Başkan Alatepe’de cevaplandırıyor


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de hizmetlerin yürütülmesinde sosyal medyanın kullanılmasında aktif rol oynuyor. Başkan Alatepe, normal günlük faaliyetlerinde her fırsatta halkla iç içe olmaya özen gösterirken, sosyal medyadan da vatandaşlar Başkan Alatepe’ye ulaşabiliyor. Alatepe kendisine gelen talepleri fırsat buldukça cevaplamaya gayret gösteriyor.




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