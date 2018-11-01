Esenyurt Belediyesi'nden ücretsiz Bulgarca kursu

Esenyurt Belediyesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğü hizmet anlayışına bir halka daha ekledi. Özellikle ilçede yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların isteklerini dikkate alan Esenyurt Belediyesi, isteyen herkesin yararlanacağı ücretsiz Bulgarca kursu açtı. Kursun açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov yaptı. Esenyurt Belediyesi İstiklal Gençlik Merkezi'nde açılan kursun ilk dersine öğrencilerle birlikte Alatepe, Çelik ve Angelov başkanlığında Bulgar heyet katıldı. İlk derste Bulgar Başkonsolosu Angelov öğrencilere Bulgar harflerini tanıttı.

Bulgarca kursu veren ilk belediyeyiz

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt'ta çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaşın yaşadığını belirterek, “Bize de bu konuda talepler geliyordu. Böyle bir fikir gelince çok memnun oldum. Bulgaristan'la komşuluğumuz ve samimiyetimiz daha da gelişecek. Soydaşlarımız da Bulgarcalarını pekiştirecekler. Soydaşlarımızın yarısı çifte vatandaş. Onlar diğer vatanlarının da dilini bilsinler. Şu anda 60'ar kişilik ikili grup halinde haftanın 2 günü kurs verilecek. Talep doğrultusunda 3 ayrı kültür merkezinde daha kurs açılacak. Toplamda 250 civarında vatandaş kursa katılabilecek. Biz Bulgarca öğrenmek isteyenlerin de emrindeyiz. Bulgarca kursu açan ilk belediyeyiz“ dedi.

Başkan Alatepe'ye teşekkür

Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov da bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bugün Bulgaristan ve Türkiye'yi birleştiren bir gün. Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkan Alatepe'ye böyle bir kursu açtığı için çok teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz tesisi de çok beğendim. Yabancı bir dil öğrenmek başka bir dünya oluşturuyor. Yeni imkanlar sağlıyor. Paylaşımlar artıyor. Burada her yaş ve gruptan öğrenci var“ dedi. Başkan Alatepe, Bulgar Başkonsolos Angelov ve misafirlerle ilk dersi takip ettikten sonra misafirlere İstiklal Gençlik Merkezi'ni gezdirdi.