Esenyurt Belediyesi’nden yetim ve öksüzlere iftar

Yüzlerce çocuğun katıldığı iftara, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katılarak yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Her gün çeşitli mahallelerde iftar sofraları kuran Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocukları da unutmayarak onlar için iftar programı organize etti. Esenyurt Belediyesi Nikah Saray’ında düzenlenen iftara, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da katılarak yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesi salona gelen Başkan Kadıoğlu, yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen Başkan Kadıoğlu ve misafirler, ezanın okunmasının ardından oruçlarını açtı.

"İlçemizde bulunan yetim ve öksüzlerle biz sürekli birlikteyiz"

İftar sonrası konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Geleneksel Ramazan iftarımız. Ama ilçemizde bulunan yetim ve öksüzlerle biz sürekli birlikteyiz. Onlara eğitim yardımı yapıyoruz, evlerine eşya yardımı yapıyoruz, çocuklarımıza bayramlık alıyoruz. Bugün kendilerine zekatta dağıtacağız. Bir de böyle iftar yapıyoruz. Dolayısıyla onların dertlerini biraz olsun hafifletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Feride Çetin isimli vatandaş ise, iftara çocuğuyla birlikte geldiğini belirterek, “Herkesten Allah razı olsun. Bizlere her türlü yardımı yapıyorlar. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Çok memnunum” dedi.