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16 Ağustos 2018 15:22

Esenyurt Belediyesi’nden yetimlere bayramlık

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 580 yetim çocuğun bayramlık ihtiyaçları için ESKART dağıttı.

Esenyurt Belediyesi’nden yetimlere bayramlık

16 Ağustos 2018 15:22


Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara bayramlık sevinci yaşattı. Esenyurt Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yaptığı düzenli yardımları taşıdığı kart olan ESKART bu sefer 3 yaş altı yetim çocukların bayramlık alışverişleri için dağıtıldı. Esenyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 3 yaş altı 580 yetim çocuğun bayramlık alışverişi için belirlediği 200 liralık tutarın yüklendiği ESKART kartlarını dağıttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaptıkları inceleme sonucunda 3 yaş ve altında yetim çocuğa sahip ve zor durumda olan aileleri belirledi. Belirlenen aileler Esenyurt Kültür Merkezi’ne gelerek imza karşılığı 200 liralık ESKART yardımını aldı. Aileler verilen ESKART ile Esenyurt’ta anlaşma yapılan firmalardan istedikleri gibi alışverişlerini yapabilirken, esnafa da hareket getirmesi bekleniyor. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı’nda 3 yaş altı yetim çocuklara yaklaşık 120 bin liralık bayramlık yardımı yaparak 580 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bayramların paylaşmak olduğunu belirterek, “İhtiyaç sahiplerine yaptığımız bütün yardımları uzun bir süredir ESKART aracılığıyla yapıyoruz. Bu bayramda 3 yaşın altındaki yetim çocukları ve ailelerini sevindirmek istedik. Amacımız Esenyurt’ta herkesin yüzünün gülmesi” dedi.




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