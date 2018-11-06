Esenyurt kültür ve sanatın merkezi oluyor

Esenyurt Belediyesi, 2018-2019 Kültür ve Sanat sezonu Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikle açıldı. Açılışa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede kültür sanat anlamında iyi bir sezon çıkardıklarını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Yine iyi bir sezon geçireceğiz İnşallah. Esenyurt'ta iyi şeyler oluyor. Kültür-sanata yönelik özel bir eylem planımız var. Kültür sanat etkinliklerimizi daha fazla izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Merkezlerimizde 42 bin kursiyerimizi ağırlıyoruz, 50 bini zorlayacağız. Yeni kültür merkezleri açacağız. Mevcutlarda ise kapasiteyi arttıracağız. Yeni belediye binamızda 3 bin kişilik çok fonksiyonlu bir salon inşa edeceğiz” dedi.

Gelenekler yaşatılacak

Kış ayları için ısıtmalı yeni mekanlar oluşturulacağını bildiren Başkan Alatepe, “Isıtıcılı çadırı bulduğumuz anda orada iki farklı program yapacağız. Birincisi sıra gecesi. Her gün bir yerde sıra gecesi olacak, ayranımızı içip, çiğ köftemizi yiyeceğiz. İkincisi de her akşam aynı yerde bir il derneğimizi misafir edeceğiz. İl derneğimizle beraber o yörenin kültürünü, ezgisini varsa komedyeni, ortaoyununu böyle etkinliklerle öğrenmiş olacağız. Esenyurt'ta kültürü bir festival şeklinde yaşatacağız inşallah. Sıra gecesini de sırasıyla tüm kültür merkezlerimizde ve nikah sarayında yapacağız. İstiyoruz ki insanlar bir araya gelsinler. Bir olsunlar, birlik olsunlar. Birlikte eğlensin birlikte gülsün istiyoruz“ diye konuştu. Yazlık sinemaların ise beklentilerinin üstünde ilgi gördüğünü anlatan Başkan Alatepe, “İnsanların eskiye olan özlemini gidermiş, bir mısır bir gazoza heveslenen gönülleri bir araya getirmiş olduk. Sinema gösterimimiz kışın da devam edecek. Bu sene ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarıyla da yaptığımız görüşme neticesinde şehir tiyatrolarının gösterileri de olacak“ dedi.

Başkan Alatepe, açılış sonrası eşi Fethiye Alatepe ve davetlilerle birlikte sergi alanını gezdi. Etkinlikte davetlilere tiyatro gösterisi ve çocuk bağlama ekibinin bağlama dinletisi, folklor ekibinin gösterisi ve Esenyurt Türk Sanat Korosunun Müzik dinletisi sunuldu. Programda ayrıca Esenyurtlu vatandaşlar tarafından Türk ordusu için hazırlanan klip izletildi. Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yeni sezonda da etkinliklere devam edeceklerini belirterek, vatandaşları konserler, yazar buluşmaları, güncel sinema filmleri, sergi, konferans, özel gün etkinlikleri gibi etkinliklerinin beklediğini aktardı.