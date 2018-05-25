Esenyurt Piri Reis Camii ibadete açıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından Piri Reis Mahallesi’nde yaptırılan Piri Reis Camii dualarla ibadete açıldı. Açılışa, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, güzel bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, "İlçemizde açılışı yapılacak, temel atılacak daha çok yer var. Önümüzdeki dönemde 20-25 yerde açılış yapacağız. 13 tane de temel atma törenimiz olacak. Açılış ve temel atma törenlerimiz oldukça sıklaştı ve hizmetlerimizin önemli bir parçası oldu. Bu yatırımları oldukça önemsiyoruz" dedi.

Başkan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta 10’a yakın caminin yakında ibadete açılacağını ifade etti. İnşaatların vatandaşların talebi üzerine yapıldığını hatırlatan Başkan Alatepe, "Yeni okul yapımı için bütün gayretimizi gösteriyoruz. İlçede 10 civarında okul önümüzdeki dönemde hizmete girecektir" ifadelerini kaydettiğ.

Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci de yaptığı konuşmada birçok yerde hizmet verdiğini fakat Esenyurt kadar yatırım yapılan, açılış ve temel atma töreninin yapıldığı bir yer görmediğini söyledi.

Piri Reis Camii’nin açılışında mehter takımı konserinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Caminin açılış kurdelesini Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik birlikte kesti. Açılışın ardından Piri Reis Cami’nde ilk cuma namazı kılındı.