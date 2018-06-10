Esenyurt Sokakları Kadir Gecesi için gül suyu ile yıkandı

Esenyurt Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi öncesi sokakları gülsuyu ile yıkadı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait 3 adet ilaçlama aracı gül suyu ile yüklendi. İlçenin değişik yerlerine dağılan araçlar, bütün sokaklara gülsuyu sıktı. Araçların çalışması sırasında yoldan geçen vatandaşlar da duydukları koku karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediyesi Veteriner İşler i Müdürü Hasan Güneş, "Esenyurt Belediyesi olarak, bu gece mübarek gece, Esenyurt sokaklarını gülsuyu ile yıkayacağız. Belediye Başkanımız Ali Murat Alatepe’nin talimatıyla bunu geleneksel hale getireceğiz. Önümüzdeki tüm özel günlerde bu işlemi yapacağız" dedi.

Sokakta gülsuyu kokusu nedeniyle şaşırdığını belirten Mehmet Arslan isimli vatandaş ise, "Değişik bir duygu, çünkü alışık olmadığımız bir şey. Her zaman ilaç sıkılıyordu, bu defa gül kokusu. Güzel bir şey olmuş. Bizi böyle güzel bir günde şaşırttığı için belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.