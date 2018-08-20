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20 Ağustos 2018 09:01

Esenyurt sokaklarında bayram temizliği

Esenyurt Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Esenyurt sokaklarında bayram temizliği

20 Ağustos 2018 09:01


Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait tankerler sokaklarda,caddelerde dolaşarak yerleri tazyiklisuyla yıkadı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan temizlik çalışmasıyla yollar temiz bir görünüme kavuşurken vatandaşlarda yapılan çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.


Temizliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, temizlik araçlarına takviye yaptıklarını vevatandaşların bundan böyle daha temiz bir Esenyurt göreceklerini söyledi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma bayram süresince ve sonrasında da devam edecek.




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