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05 Haziran 2018 17:35

Esenyurt’a bir ilkokul daha

Esenyurt Belediyesi, çocukların geleceği için yeni bir okulun daha temelini attı.

Esenyurt’a bir ilkokul daha

05 Haziran 2018 17:35

Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı törende Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yeni eğitim öğretim döneminde 20 okulun açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.


Esenyurt, yeni bir ilkokula daha kavuşuyor. Mehmet Döğme isimli hayırseverin bağışlarıyla Esenyurt Belediyesi’ne ait arsada yapılacak olan 32 derslikli Mehmet Döğme İlkokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Bağlarçeşme Mahallesi’nde yapımına başlanan,kısa zamanda eğitim ve öğretime kazandırılması hedeflenen okulun temel atma törenine Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Milli Eğitim İlçe Müdürü Paşaali Beşli, bağışçı Mehmet Döğme ve vatandaşlar katıldı. Törende mehter takımı bir gösteri sunarken Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2023 ve daha sonraki hedeflerine okul ve eğitim ile ulaşacağını ifade ederek, “Esenyurt Belediyesi en çok okul yapan ilçe belediyesidir. Biz okulun yanında ilçede birçok kamu binası da yaptık. Biz göreve geldiğimizden bu yana 6 ay boyunca, okulla yatıp okulla kalktık. 16 okul yapımı planladık. Bu temeli atılan ikinci okulumuz. Bu ay içinde 2 temel atımı daha olacak. Temmuz ve Ağustos aylarında da 5’er temel atacağız. Gelecek sömestr dönemine 20 okulun açılışını yetiştirmeye çalışacağız. Bu okulların 3-4 tanesi bağışçılar kalanları Esenyurt Belediye tarafından yaptırılacak“ dedi. Başkan Ali Murat Alatepe, ilçe merkezinde bulunan 3 lisenin Esenyurt’un dış tarafında üniversite gibi kampüs haline getirileceğini belirterek, “Bunun yapımını da özel sektörün yapmasını sağlayacağız. Liselerden boşalan alanlarda da ilkokullarımız olacak. Liselilerin her türlü ulaşımı sağlanacak” diye konuştu. Alatepe, eski kaymakamlık binasının alanında belediyeye ait arsada yapılacak olan okulun mimarisinin modern ve çok katlı olmayacağını belirtti. Gençlik ve Spor eski bakanı Akif Çağatay Kılıç da yaptığı konuşmada Türkiye’de birçok yerde okul sıkıntısının olduğunu hatırlatarak, “Okul yapımı oldukça önemli. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından dualarla yeni okulun temeline ilk harç atıldı.




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