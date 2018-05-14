Esenyurtlu hayvan dostlarından başkan Alatepe’ye teşekkür

Hayvanseverler, hayvanlar hakkında istek ve düşüncelerini başkan Alatepe’yle paylaştı ve belediyenin hayvanlara yönelik sıcak uygulamalarına teşekkür etti. Alatepe hayvan zulmüne karşı olduklarını belirterek, “Biz belediyemizde hayvan dostu politikalar takip ediyoruz. Hayvan zulmüne sizden önce benim gönlüm razı olmaz. Siz başınızı rahatça yastığa koyabilirsiniz. Çünkü böyle bir şey karşısında önce ben rahat olamam ki. İlçede kedi evlerini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca bagajda mama uygulamasıyla ekiplerimiz araçlarında taşıdıkları mamalarını sokakta ihtiyacı olan hayvanlara veriyor“ dedi. Alatepe, ziyaret sonrası hayvanseverlere birer paket bagajda mama paketi hediye etti.