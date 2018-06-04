Esenyurtlu küçük atık pil avcılarına ödül

Dereceye girenlere hediyelerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi.

Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilk öğretim okulu öğrencileri-öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, çevreyi çok önemsediklerini belirterek, “Biz çevreyi pek koruyamadık ama yeni nesil bu konuda daha bilinçli olacak. Daha yeşil ve korunabilir bir dünya bırakmak için gerekeni yapacağız” dedi.

Başkan Alatepe, Esenyurt Belediyesi olarak çalışmalarında yeşili daha fazla korumanın ve doğaya saygılı olmanın gayreti içinde olduklarını belirterek “ Hadımköy ve gişelerden Haramidere’ye kadar olan bölgede yaklaşık 13 kilometrelik bir yeşil bant oluşturacağız. Burası yüzde 80 oranında bitti. Oluşturacağımız Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Millet Bahçesi haline getirmek istiyoruz. “şeklinde konuştu. Alatepe, geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini belirterek “Bizim ilçede yürüttüğümüz geri dönüşüm toplama çalışmaları her geçen yıl yüzde 40 oranında artıyor. Bunun ekonomiye de katkısı var. Geri dönüşümü vatandaşlar evlerinden başlatabilir. Ürünleri ayrı ayrı torbalara koyarak bizim birçok noktaya yerleştirdiğimiz ilgili kutulara atabilirler. Vatandaşlarımızı özellikle atık yağ konusunda uyarıyorum. Bu atık yağlar, lavabo ve kanalizasyon sistemlerinde telafisi mümkün olmayan hasarlar açıyor. Biz bu yağları topluyor işlem yaparak birçok noktada kullanıyoruz. Bunun için ilgili numaralardan ekiplerimizi çağırarak yağlarınızı onlara teslim ediniz” dedi.

Esenyurt Belediyesi ekipler 2017 yılında evlerden 1 buçuk ton atık yağ toplarken, bu rakam 2018 yılının ilk 5 ayında 2 tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplanan atık pil miktarı 4 ton iken, bu yılın ilk 5 ayında toplanan pil miktarı ise 3 ton oldu.

3 bin 200 kilo atık pil topladılar

Etkinlikte, Esenyurt’ta ilköğretim okulları arasında düzenlenen atık pil yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi. Yarışmada, Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlk Öğretim Okulu öğrencileri topladıkları 354 kilo atık pille birinci oldular. İkinciliği topladıkları 270 kilo pille Fevzi Danış İlköğretim Okulu öğrencileri alırken, Yusuf Özvatan İlköğretim Okulları öğrencileri de 254 kilo pille üçüncü oldular. Dereceye giren okul öğrenci ve öğretmenlerine ödüllerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi. 6 ay süren yarışmada ilçe genelinde öğrenciler toplam 3 bin 200 kilo atık pil topladılar. Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler yaparken, Başkan Alatepe ve öğrenciler çevre duyarlılığı için frizbi de fırlattılar.