Esenyurtlu vatandaştan Erdoğan’ın zaferine adak

Recep Tayyip Erdoğan’ın elde ettiği zafer sonrası hemen soluğu adak satış merkezinde alan Barutçu adağını kesti.

Esenyurt’ta yaşayan Ali Barutçu isimli emekli vatandaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olması üzerine seçim öncesi verdiği sözü tuttu. “Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanırsa koyun keseceğim“ diyen Barutçu, Erdoğan zaferini ilan edince soluğu yaşadığı Kıraç’ta bulunan bir adak satış merkezinde aldı. Burada bir koyun kestiren Barutçu adağını yerine getirdi.

1 yıl önce Elazığ’dan geldiğini söyleyen Barutçu Erdoğan’ı çok sevdiğini ve kendisine duacı olduğunu belirtti. Barutçu’nun adağını yerine getirirken oldukça duygulandığı görüldü.

Erdoğan’a her zaman duacı olduğunu belirten Barutçu, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesini çok istedim. Kendisine ulaşamadım, çok hislendim. Bunun için ‘yeniden kendisi seçilirse bir koyun keseceğim’ dedim. Ben 74 yaşındayım. 4 çocuğum var. Bunların hiç birisi devlette çalışmıyor. Biz, Erdoğan öncesi çok çektik. Bunu gençler bilmez. Erdoğan ülkeyi 16 sene yönetti. Kendisinden çok memnun kaldık. İhtiyacı olanlara maaş bağladı, fakir fukarayı gözetti. Ülkemize Müslüman ülkelerden gelen insanlara kucak açtı. Ondan daha merhametli bir insan var mı? Allah onun istediğini versin, sürekli muvaffak kılsın. Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.

Erdoğan’ın Türkiye’nin ilerlemesini sağladığını belirten Barutçu, “Bu durum Türkiye’nin düşmanlarını arttırdı. Kendisi ülkemiz için çok şey yaptı. Ona çok teşekkür ederiz. Hepimiz ona duacıyız” dedi.