Esenyurtlular KOSGEB desteğiyle iş sahibi oluyor

Esenyurt Belediyesi ve KOSGEB arasında imzalanan Girişimcilik Eğitimi protokolü çerçevesinde Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan 800’den fazla vatandaş sertifikalarını aldı. Bunlardan 200’ü de hazırladıkları projelerle KOSGEB desteği alarak işyerlerini kurdu ve iş hayatına atıldı. Açılan bu yeni işyerleri bir yandan ülke ekonomisine katkıda bulunurken, diğer yandan da işe alımlarla istihdamı artırıyor.

Proje geçme oranı yüzde 80

Yetkililer KOSGEB’e yapılan başvurularda proje geçme oranının yüzde 80 olduğunu belirtirken, işyeri açanların çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti. Girişimcilerin ağırlıklı olarak güzellik merkezi, dış ticaret ve teknolojik ürün satış ve tamir sektörlerini tercih ettiği ifade edildi.

“KOSGEB desteğiyle işyeri sahibi oldum”

Esenyurt’ta girişimcilik kurslarına katılan, KOSGEB desteğiyle mefruşat üzerine işyeri açan Sema Kaya Atmaca, girişimci olmak isteyenlerin hiç çekinmeden bu sürece dahil olmalarını tavsiye ederek, “Ben açılan girişimcilik kurslarına katıldım. Sağ olsun Esenyurt Belediyesi bayanlara öncelik veriyordu. Daha sonra aldığım sertifikayla KOSGEB’e hibe desteği için başvurdum. Prosedürleri hızlandırarak kolayca hibe desteği aldım ve bir miktar da ailemin yardımıyla işyerimi kurdum. Geçimimi de buradan sağlıyorum. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimler çok faydalı oldu”

Esenyurt’ta bilişim marketi kuran Ramazan Badur da Esenyurt Belediyesi’nin desteğiyle KOSGEB sertifika destekli kurslara katılarak iş hayatını farklı bir yöne taşımayı başaranlardan biri. Önceleri tekstil üzerine faaliyet gösterdiğini ancak sektör değiştirdiğini ifade eden Badur, ”Aklımda hep bilişim üzerine iş yapmak vardı ama bir türlü cesaret edemiyordum. Belediyenin verdiği kurslara katıldım. Buradan KOSGEB sertifikası aldım. Bu kursun büyük faydasını gördüm. Çok verimli geçti. Bizlere bir işyeri açmak ve sürdürmenin tüm ayrıntıları öğretildi. Buradan aldığım bilgilerle açtığım işyeri her geçen gün büyüyor. Çok memnunum. Bize bu desteği veren Belediye ve KOSGEB yetkilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

“KOSGEB’le profesyonellik kazandım”

Emine Öztürk, KOSGEB’den aldığı girişimcilik eğitimiyle evde yaptığı gıda işini işletmeye dönüştürmeyi başardı. Öztürk 10 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını belirterek, ”Ben evden yöresel gıdalar üzerine satış yapıyordum. Bu işimi bir işletme haline dönüştürmek istiyordum. Bunun için Esenyurt Belediyesi’ne gittim. Beni bu kurslara yönlendirdiler. Ben de bu kurslarda eğitim aldıktan sonra kendime özgüven geldi ve cesaretle gıda üzerine bir dükkan açtım. Aldığım eğitimle bu işi profesyonelce yapma imkanı buldum. Çok memnunum. Prosedüre uygun davranıldığı ve kendini güzel bir şekilde ifade ettiğiniz zaman olumlu sonuçlar alıyorsunuz “ dedi.

“İyi planlama şart”

Esenyurt Belediyesi’nin verdiği kurslarda KOSGEB adına girişimcilik dersi veren eğitimci Mutlu Demircioğlu ise, “Her ay 30 civarında girişimci adayı eğitim alıyor. Buradan eğitim alan kişilerden çok sayıda kişi kendi imkanları ya da KOSGEB’ten aldığı desteklerle iş sahibi oldu. Biz adaylara planlama yapmayı, fizibilite raporu hazırlama, mali konular gibi önemli alanlarda eğitimler veriyoruz. KOSGEB süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz“ şeklinde konuştu.