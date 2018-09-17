Esenyurt'ta 3 bin 14 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen sünnet şöleninde 3 bin 14 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Ailelerin çocuklarının heyecanına ortak olduğu şölende, çocuklar kendileri için hazırlanan özel animasyon gösterileri ve oyun alanlarında doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Esenyurt Belediyesi tarafından 15'incisi gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni Esenyurt Turgut Özal Stadyumunda yapıldı. Şölene önceden sünnet ettirilen 3 bin 14 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Çocuklar, Esenyurt Belediyesi tarafından alana kurulan şişme oyun parkları, masal kahramanları, palyaço, balonlar ve yüz boyama gibi etkinliklerle, aileler ise Koliva ve Erkam Aydar konseriyle eğlenceye doydu. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve eşi Fethiye Alatepe, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Belediye Başkan yardımcılarının katıldığı şölen, mehter ekibinin gösterilerinin ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şölende Başkan Alatepe sahneye çıkarak sanatçı Erkam Aydar'la birlikte 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi. Ardından alana inen Alatepe şölene katılan ailelerle halay çekti. Aileler, önce Erkam Aydar türküleriyle halay çekip oyunlar oynadı daha sonra ise, Koliva grubunun Karadeniz şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Şölen alanında yapılan havai fişek gösterileri, palyaço, balonlar ve yüz boyaması gibi çeşitli etkinliklerin yanında çocukların eğlenmesi için şişme oyun parkları kuruldu. Şölende, ailelere ve çocuklara patlamış mısır, tatlı, içecek gibi ikramlarda bulunulurken şölene katılan çocuklar arasında kura ile belirlenen 41 çocuğa Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe bisiklet, saat, tablet gibi hediyeler verdi. Esenyurt Belediyesi'nin önceden sünnetlerini yaptırdığı 3 bin 14 çocuğun sünnet kıyafetleri ücretsiz olarak belediye tarafından karşılanırken, çocuklar ve ailelerinin alana ulaşımı da belediye araçlarıyla ücretsiz olarak sağladı.

‘Çocuklar, en çok sizin emrinizdeyiz'

Şölende konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, çocuklara sizden beklentimiz çok büyük, büyüyün ve iyi insanlar olun diye seslendi. Alatepe, “Bugün Peygamberimizin sünnetini yerine getirmekten ve sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önceden sünnetlerini yaptırdığımız ve sünnet kıyafetlerini hediye ettiğimiz 3 bin 14 çocuğumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Bugünün küçük beyefendileri, hepinizi selamlıyorum. Allah bundan sonraki süreçte yolunuzu hayırlı etsin. Bizim sizden beklentimiz fazla. Hep burada olun büyüyün bu vatana iyi insanlar olun. Doktorlar, mühendisler, cumhurbaşkanları olun. Küçük olmanıza bakmayın sizden beklentimiz çok büyük. İyi eğitim alacaksınız, bizler yardımcı olacağız. Bizler hep sizin yanınızda olacağız. Ailelerinize destek olacağız. Tek vatan, tek bayrak tek millet diyerek bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere dur diyeceksiniz” dedi.

‘Yükünüz ağır, bizi 2053 hedefine sizler ulaştıracaksınız'

Çocuklara, yüklerinin ağır olduğunu ve bu ülkeyi 2053 hedefine ancak onların ulaştırabileceğini söyleyen Başkan Alatepe, “Bizim ömrümüz belki 2023 hedefine yetecek ama 2053 hedefi var önünüzde, sizin çocuklarınızın 2071 hedefi var. Türkiye dünyanın zirvesine 2071'de çıkacak. Her şeye rağmen en büyük 10. ülke olacağız. Büyüdüğümüz görüyorlar çekemiyorlar. Bu ülkenin sizin olduğunu duyacaklar. Büyük adam olacaksınız, yetişeceksiniz, anne ve babalarınızın yüzünü kara çıkarmayacaksınız. Önce iyi adam olacaksınız sonra belediye başkanı, mühendis, cumhurbaşkanı olacaksınız. Bugün burada erkek çocuklarımıza sesleniyoruz ama aynı hassasiyeti kızlarımızdan da bekliyoruz. Sizleri çok seviyorum en çok sizin emrinizdeyiz. Sizin emirlerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Belediyenin bütün spor kulüpleri emrinizde çocuklar. Bir yandan eğitiminizi alın diğer yandan da oradaki kurslara katılın ve becerilerinizi yükseltin” diye konuştu.