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16 Mayıs 2018 13:42

Esenyurt’ta 42 bin kursiyere mezuniyet sertifikası

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı meslek kurslarında eğitim alan 42 bin kursiyer mezun oldu.

Esenyurt’ta 42 bin kursiyere mezuniyet sertifikası

16 Mayıs 2018 13:42

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, kursiyerlere ürünleri satmaları için yer temin edileceğini söyledi.


Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı 19 kültür merkezinde, 2017-2018 güz döneminde resim, dikiş-nakış, el sanatları gibi 67 branşta eğitim gören 42 bin kursiyer için mezuniyet sertifikasını aldı.


Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan Yıl Sonu Sergisi ve Belge törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de katıldı. El sanatları branşında bine yakın eserin sergilenmesiyle başlayan tören müzik ve sahne sanatçılarının gösterileriyle devam etti. Pandomim kursunu bitiren kursiyerlerin pandomim gösterisinde de güzel görüntüler yaşandı.


Tören sonunda kursiyerlerden bir bölümünün sertifikasını Başkan Alatepe verdi. Alatepe, meslek edindirme kurslarını önemsediklerini belirterek, "Her geçen sene katılan kursiyerlerimiz artıyor. Kursiyerlerin sayısı önümüzdeki dönemde 50 bini aşacağını düşünüyoruz. Kursiyerlerin ürünlerini satabilmeleri ve onları bir değere dönüştürme konusunda da kendilerine yardımcı olacağız. İlçede bir çok alanda küçük dükkanları kursiyerlere tahsis ederek ürünlerini satmalarını sağlayacağız" dedi.




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