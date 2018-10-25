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Esenyurt'ta alev alev yanan fabrikalar havadan görüntülendi

Esenyurt’ta palet fabrikasında çıkan ve ardından iki fabrikaya daha sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta palet fabrikasında çıkan ve ardından iki fabrikaya daha sıçrayan yangın havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde alev alev yanan 3 fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.


Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangına ihbar üzerine İstanbul'un bir çok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan fabrikalara da sıçradı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu fabrikalarda devam eden söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde fabrikaların alev alev yandığı görülüyor. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikalara ekiplerin müdahalesinin devam ettiği de görülüyor.


Öte yandan yangınla ilgili açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

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