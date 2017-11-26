Esenyurt’ta asansör boşluğuna düşen bebek son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt’ta bir sitede dün meydana gelen olayda, Rus uyruklu ailenin en küçük çocuğu olan 9 aylık Muhammed Şayahmetova asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınan minik bebeğin cansız bedeni tabuta konularak Kayaşehir’deki Merkez Hz. Hüseyin Camii’ne getirildi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde minik bebeğin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Bebeğin minik tabutu ise görenlerin yüreklerini sızlattı.

Cezaevinde olan baba cenazeye katılamadı

Cenazeye annesi Alfiye Şayahmetova, 10 yaşındaki kardeşi Azamet Şayahmetova, 5 yaşındaki kardeşi Sema Şayahmetova ve aile yakınları katıldı. Cenazeye cezaevinde olan babanın katılamadığı ve minik Muhammed’i hiç görmediği öğrenildi. Aile yakınları minik Muhammed’in tabutu başında dua ederken duygusal anlar yaşandı.

Minik Muhammed’in kendisi gibi küçük olan tabutu devrilme ihtimali olduğu için cenaze aracının arka kısmına konulamadı. Cenaze aracının koltuğuna yerleştirilen tabut düşmemesi için emniyet kemeriyle sabitlendi.

"Benim kocam çocuğunu hiç görmedi"

Cenaze namazı öncesinde İHA muhabirine konuşan acılı anne Alfiye Şayahmetova, “Asansör çalışmadı, asansör çalışmayınca problem oldu. Çocuklar gitti, çocuğum düştü sonrasında bebek öldü, kaybettik. Benim kocam çocuğunu hiç görmedi, öldüğünü bilmiyor. Ben hamileyken eşim cezaevine girdi. O yüzden haberi yok” dedi.

Minik bebeğin cansız bedeni kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Esenyurt Gülvadi mezarlığına defnedildi.