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28 Kasım 2017 16:52

Esenyurt’ta atık su kanalında çıkan bebek cesedi bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkarıldı

Esenyurt’ta atık su kanalında bulunan yeni doğmuş kız bebek cesedi polisler tarafından bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkarılarak ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt’ta atık su kanalında çıkan bebek cesedi bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkarıldı

28 Kasım 2017 16:52


Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi yakınlarında yaşandı. Atık su kanalında çalışan işçiler bir bebek cesedi buldu. Cesedi ilk önce oyuncak sanan işçiler kız bebeğin gerçek bir insana ait olduğunu anlayınca polislere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kız bebek cesedinin göbek bağının henüz üstünde olduğunu fark etti. Ekipler, yapılan ilk inceleme ardından bebek cesedini kepçe ile çıkarıp, incelemek üzere cenaze arabası ile Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bebek cesedinin başka bir yerden atık su kanalına atılmış olduğu düşünülüyor.




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