Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi yakınlarında yaşandı. Atık su kanalında çalışan işçiler bir bebek cesedi buldu. Cesedi ilk önce oyuncak sanan işçiler kız bebeğin gerçek bir insana ait olduğunu anlayınca polislere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kız bebek cesedinin göbek bağının henüz üstünde olduğunu fark etti. Ekipler, yapılan ilk inceleme ardından bebek cesedini kepçe ile çıkarıp, incelemek üzere cenaze arabası ile Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bebek cesedinin başka bir yerden atık su kanalına atılmış olduğu düşünülüyor.