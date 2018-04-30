Esenyurt’ta bağımlılık masaya yatırıldı

Panelde bağımlık ile ilgi görüş ve bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik, Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında yapıldı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, mahalle muhtarlarının, siyasi parti temsilcilerinin, ailelerin ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği panelin moderatörlüğünü Gülgün Feyman yaptı. Panelde Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü, Gazeteci Çetin Yılmaz gerçekleştirdi. Platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getiren Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Boğaziçi Okulları Genel Müdürü Burak Hasanbaşoğlu ise bağımlılık gibi kapsamlı bir gündem başlığı altında, toplumu ilgilendiren kritik problemlerin ele alınmasının önemine değinerek, saygın konukları misafir etmekten duyduğu onur ve mutluluğu belirtti.

’’Sigarayı yendim’’

Panelde konuşmacı olana ve böylesine bir grup içinde olmak beni son derece mutlu etti diyen Sanatçı Selda Alkor, ’’Günlük hayatımızda zaaflarımız var. Sigara bağımlısıydım. Zararlarını fazlasıyla gördüm. Gerçek yüzünü anladım. Sonra bir gün sigarayı yere attım ve ayağımla ezdim. Sen beni öldüremezsin, ama ben seni söndürürüm dedim. 35 yıl sonra sigarayı bırakmak önemliydi. İnsan sabah kalkınca önce aynaya bakmalı. Kendine sorular sormalı. Cevapları doğru verirseniz, seçimleriniz de isabetli olur. Üretici olan bir çok insanın aşırı bağımlılıkları olduklarını biliyorum. Nasıl kurtulabiliriz kısmını doktorlarımız anlatacaktır. Nelere mi bağımlıyız? Bir kere korkunç derecede çay bağımlısıyız. Kahveye aşırı bağımlıyız. Anadolu’daki anaların en büyük bağımlılıkları çocukları’’ dedi.

’’Bağımlılığın özünde zevk almak var’’

Paneldeki diğer bir konuşmacı Prof. Dr. Manzur Beyazyürek ise şöyle konuştu: ’’Bağımlılıkla sorunu olan insanlara sempatik gelmeyiz. O nedenle işimiz hem zor, hem de risklidir. Selda Alkor gibi sevilen bir sanatçının bağımlılık hakkında konuşması benim 24 saat hekimlik anlatmamdan daha kıymetlidir. Toplumun önde gelen insanlarının bu konuda öne çıkmaları çok mühim. Liverpool oyuncusu Muhammed Salah, uyuşturucu kullananlara lütfen gidin tedavi olun mesajı paylaştı. Hastane başvurularının oranı yüzde 400 arttı’’.

’’Hemşeri dernekleri ön planda’’

Türkiye derneklerinin yüzde 13’ü hemşehri dernekleri olduğunu hatırlatan Tuncer Dağ, ’’Bu oran, İstanbul’da yüzde 27, Esenyurt’ta ise yüzde 40’a yükseliyor. STK sayısı ve kalitesi olarak dünyanın çok gerisindeyiz. Yüzde 85’lik bir kesim hiçbir STK içinde yer almıyor. Kalan yüzde 15 içinde kadın oranı yüzde 2 civarında. Bölgemizde 40 farklı yöreden dernek bir araya gelerek ortak oluşum içine girdi. Madde bağımlıları ile ilgili doğrudan temas sağlandı. Esenyurt’ta uyuşturucuyla ilgili bir iletişim hattı kuruldu. Önemli mesafeler aldık. Destek verilirse, daha da ilerlenir’’ şeklinde konuştu.

’’Hiç bir şeye bağlanmamalı’’

Uyuşturucu satıcılarına dikkat çeken Dr. Hikmet Gülaçtı, ’’İstanbul’da bir kaymakam, ilçede iki bin tane satıcı olduğunu itiraf etti. Tehlikenin boyutunu siz düşünün. Etki altında olan kesim genç nüfusumuz. Bizdeki genç nüfus fazla ve tedbirlerin ona göre alınması gerekiyor. Sigara kadınların cildini perişan ediyor. Pembeliğini tazeliğini azalıyor. Cildin esnekliği gidiyor. Lütfen dikkat edin’’ dedi.

’’Kanserli çocuklar için’’

Didem Balçın ise şöyle konuştu: ’’Eğitimin ilk ve en önemli basamak olduğunu düşünüyorum. Günümüzde insanlar iletişimden uzaklaştı ve yalnızlaştı. Sorunlarını içinde yaşar hale geldi. Teknolojinin olumsuz yanları hayatımızda yer işgal etti. Anlayış kavramı zedelendi. Sorunların farkına vardığımız zaman, akılcı çözümler üretebiliriz. Herkes üzerine düşeni yapmalı.

Başkan Alatepe: ’’Ortak proje gerçekleştirilecek’’

Panele katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de bir konuşma yaptı. Esenyurt ilçesinin sürekli uyuşturucu sorunuyla gündeme geldiğini söyleyen Alatepe, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir proje başlatacaklarını açıkladı. Başkan Alatepe, "Herkes uyuşturucu satan veya evinde yetiştiren komşusunu ihbar edecek. Böylece bu sorunun önüne geçilecek" dedi.

Başkan Alatepe, 400 yataklı hastanenin de içinde olduğu bağımlılık köyünü Silivri ilçe sınırları içerisinde hazineden kiraladıkları arazide yapacakların bilgisini verdi.