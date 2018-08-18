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18 Ağustos 2018 09:00

Esenyurt’ta bayramda camiler gül gibi kokacak

Esenyurt’ta ilçe genelinde bulunan 78 cami Kurban Bayramı münasebetiyle gül suyu ile yıkanıyor.

Esenyurt’ta bayramda camiler gül gibi kokacak

18 Ağustos 2018 09:00


Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilk defa yapılan uygulamayla 35 kişilik personel, ibadethane mobil yıkama aracıyla camileri Kurban Bayramı namazına kadar 4 gün boyunca gül suyu ile yıkayıp temizleyecek. Ekiplerin camileri özel pompalara doldurulmuş gül suyu ile yıkayacağı belirtildi.


Camilerin gül suyu ile yıkanması vatandaşlarda büyük memnuniyet uyandırırken, bayrama çok güzel kokular arasında girmenin çok hoş bir durum olduğunu söylediler.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, camilerin her bayram ve özel dini günlerde derinlemesine temizlendiğini bildirerek, “Bu bayramda temizliğe ilave olarak camileri gül suyu ile yıkadık. Vatandaşlarımız hoş kokular arasında Kurban Bayramı namazlarını eda etsin istedik” dedi.




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