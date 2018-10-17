Esenyurt'ta çalınan otomobil parçalanmış olarak bulundu

Esenyurt'ta çalınan bir otomobil polis ekiplerince parçalar halinde bir tamirhanede bulunurken otomobilin sahibi, aracını parçalar halinde teslim aldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim'de Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde, H.A.Ç.'ye ait bir otomobil park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden otomobil sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalınan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Çalınan otomobil tamirhanede bulundu

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, çalınan otomobile benzer bir aracın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir tamirhaneye getirildiğini tespit etti. Adres üzerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri tamirhaneye baskın düzenledi. Ekipler baskında tamirhanede bulunan Salim A.(44) Erol Ö.(24) ve Mehmet A.(38) isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Otomobil parçalanmış olarak bulundu

Tamirhaneye baskın yapan ekipler, yaptıkları arama sırasında bir gün önce çalınan otomobilin büyük bir bölümü parçalanmış olarak buldu. Parçalanan otomobilinin ön takım ve motor bölümünün şüpheliler tarafından söküldüğü ve sadece camlar ve kaporta bölümünün kaldığı tespit edildi. Aramalarına devam eden ekipler, tamirhanede başka araçlara ait parçalar ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Salim A.'nın daha önceden 20 kez, Mehmet A.'nın ise 8 kez otomobil hırsızlığı suçundan kayıtları olduğu öğrenildi. Sorguları yapılan şüphelilerin otomobille ilgilerinin olmadığını ve otomobil parçalarını taşıdıklarını söyledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otomobil parçalar halinde sahibine teslim edildi

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisler, tamirhane sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan çalındıktan sonra büyük bir bölümü parçalara ayrılan otomobil, bu haliyle sahibi H.A.Ç'ye teslim edildi.