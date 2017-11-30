Esenyurt’ta dehşet anları kamerada

Sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybederken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1993. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla sokağa giren bir araç, sokağın ortasında aniden durdu. Bir süre sonra geri manevra yapan sürücü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Süleybe Mutlu’ya (66) çarptı. Kazada, aracın altında kalan yaşlı kadın ezilerek hayatını kaybetti. Sürücü ise kadını ezdiğini fark edince tekrar aracına bindi.

Kadına çarptı, aracına binip kaçmak istedi

Kazanın ardından koşarak olay yerine gelen vatandaşlardan Erdoğan Koçoğlu, aracı durdurmak için önüne geçti. Ancak o esnada hızla gaza basan sürücü, Koçoğlu’na çarparak kaçtı. Aracın çarptığı adam kolundan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin sokağı kapatarak inceleme yapmasının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dehşet anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araç hızla gelerek sokak ortasında bir anda duruyor. O esnada geri manevra yapan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpıyor. Aracın altına giren kadını fark eden sürücü inerek aracın altına bakıyor. Tekrardan aracına binen sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada önüne bir vatandaş geliyor. Vatandaşa da çarpan sürücü hızla kaçıyor.