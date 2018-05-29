Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 13:06

Esenyurt’ta engellilere özel sosyal tesis

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, engelliler için ücretsiz yararlanacakları özel bir sosyal tesis yapılacağı müjdesini verdi.

Esenyurt’ta engellilere özel sosyal tesis

29 Mayıs 2018 13:06


Esenyurt’ta yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Turgut Özal Stadyumu’nda yapılan iftara Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları Ali Çezik ve Hatice Bozdağ, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Ali Murat Alatepe, hatırlarını ve bir isteklerinin bulunup bulunmadığını sordu.Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yaptığı konuşmada engelliler için hiç bir zaman ayrım yapmadığını belirterek, ”Benim babamın da gözleri görmüyordu. Ben ona sürekli yardımcı oldum. Elini hep omzumda hissettim. Omzumda babamın eliyle hayırseverlik adeta genlerime işledi. Sizlerin işlerini çözmek ve kolaylaştırmak bana baba nasihati gibi geliyor. Biz göreve geldiğimiz zaman ‘halkımızın emrindeyiz ‘dedik. En çok da engelli vatandaşlarımızın emrindeyiz. Siz ne emrederseniz onu yapacağız“ dedi.


Başkan Alatepe, 3 bin 500 belediye personeliyle tüm vatandaşların işlerinin kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Sizlere bir müjdemiz var. İlçedeki en büyük parklardan birisinin içine siz engellilerin yararlanacağı bir sosyal tesis yapacağız. Şimdilik bu parkın ismini vermeyeceğim. Engelli vatandaşlarımız buradan tamamen ücretsiz yararlanacaklar“ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç