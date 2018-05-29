Esenyurt’ta engellilere özel sosyal tesis

Esenyurt’ta yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Turgut Özal Stadyumu’nda yapılan iftara Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları Ali Çezik ve Hatice Bozdağ, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Ali Murat Alatepe, hatırlarını ve bir isteklerinin bulunup bulunmadığını sordu.Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yaptığı konuşmada engelliler için hiç bir zaman ayrım yapmadığını belirterek, ”Benim babamın da gözleri görmüyordu. Ben ona sürekli yardımcı oldum. Elini hep omzumda hissettim. Omzumda babamın eliyle hayırseverlik adeta genlerime işledi. Sizlerin işlerini çözmek ve kolaylaştırmak bana baba nasihati gibi geliyor. Biz göreve geldiğimiz zaman ‘halkımızın emrindeyiz ‘dedik. En çok da engelli vatandaşlarımızın emrindeyiz. Siz ne emrederseniz onu yapacağız“ dedi.

Başkan Alatepe, 3 bin 500 belediye personeliyle tüm vatandaşların işlerinin kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Sizlere bir müjdemiz var. İlçedeki en büyük parklardan birisinin içine siz engellilerin yararlanacağı bir sosyal tesis yapacağız. Şimdilik bu parkın ismini vermeyeceğim. Engelli vatandaşlarımız buradan tamamen ücretsiz yararlanacaklar“ diye konuştu.