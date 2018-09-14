Esenyurt'ta Fas uyruklu kadının öldüğü olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 3 ev arkadaşı arasında çıkan tartışmada 20 yaşındaki Fas uyruklu İmane Marras hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Nazım G. (38) ve Suriyeli Delil İ. (23), emniyetteki ifadelerinde suçu birbirine atarken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre İmane Marras, Nazım G. ve Delil İ. aynı evde yaşıyorlardı. Cezayir uyruklu Shan isimli bir kadınla nişanlanan Nazım G.'nin nişanlısı nişanı atmak istedi. Olayın yaşandığı gün Shan, Nazım'ın evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine tartışma büyüyünce Shan ile Suriye uyruklu Delil İ. arasında gönül ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Duruma sinirlenen Nazım G. ve ev arkadaşları arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ateş aldı.

Bu sırada evde bulunan İmane Marras karın boşluğundan yaralandı.Evde bulunan 3 kişi hemen yaralı kadını hastane götürdü. Yaralanan İmane Marras'ı hastaneye bırakan Delil İ. ve Shan daha sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri gittikleri hastanede nazım G.'yi gözaltına alırken, İmane Marras ise kadırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahıslar, suçu birbirlerine attı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Delil İ. de kaçmak üzereyken Esenyurt ilçe ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Nazım G. ve Delil İ. silahı kullanma konusunda suçu birbirlerine attı. Polisin diğer şüpheli Shan'ı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.