Esenyurt'ta Faslı kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Esenyurt'ta dün sabaha karşı öldürülen Faslı kadın cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Kendisini evlilik tuzağı kurup dolandırmakla suçladığı İmane Marras'ı öldüren Nazım G. gözaltına alındı.

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında kalan Fas uyruklu 1 kadın kimliği belirsiz şahıs tarafından vurulmuştu. Silah sesleri üzerine uyanan apartman sakinleri, bodrum katında bulunan yabancı uyruklu kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırdı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde kalan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Faslı İmane Marras hayatını kaybetti.

Fas uyruklu Marras'ı vuran şüphelinin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Marras'ı vuran Nazım G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Müdürlüğüne getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde Nazım G.'nin bir süredir İmane Marras ile aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Bu hazırlıklar esnasında Nazım G., İmane Marras'ın Suriyeli bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Nazım G., Suriyeli erkek şahsı da evlerine de çağırarak konuşmaya başladı. Kendisine tuzak kurulduğunu düşünen Nazım G. ile Marras ve sevgilisi odluğu iddia edilen Suriyeli erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım G. evde bulunan pompalı tüfekle Marras'a ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunların isabet etmesiyle Marras yere yığılırken, Suriyeli erkek şahıs olay yerinden kaçtı.

Nazım G.'nin Marras'ı vurduğu esnada evde olan Suriyeli erkek şahıs da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.