Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 11:02

Esenyurt’ta gaspçı alarmı

İstanbul Bahçelievler Yenibosna’dan yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık silahlı gasp gerçekleştiren şahıslar, E-5 Büyükçekmece istikametine kaçarken yol kontrolü yapan polislere ateş açtı.

Esenyurt’ta gaspçı alarmı

08 Mayıs 2018 11:02


Kuyumcukentten çıkan kurye aracını takip eden şüpheliler, aracın önünü keserek yaklaşık 1 milyon 200 bin parayı gasp ederek kaçtı. Gasp ettikleri paralarla birlikte E-5’te Büyükçekmece istikametine lüks araçla kaçan hırsızların önü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler tarafından, Haramidere’de kesildi. Lüks araçla gelen zanlılar polislere birkaç el ateş ettikten sonra araçla kaçmaya devam etti. Bir süre sonra bir elektronik marketin önünde aracı bırakan 4 şüpheli yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri E-5 dahil her yeri abluka altına aldı. Araç ise polisler tarafından incelemeye alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç