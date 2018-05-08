Esenyurt’ta gaspçı alarmı

Kuyumcukentten çıkan kurye aracını takip eden şüpheliler, aracın önünü keserek yaklaşık 1 milyon 200 bin parayı gasp ederek kaçtı. Gasp ettikleri paralarla birlikte E-5’te Büyükçekmece istikametine lüks araçla kaçan hırsızların önü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler tarafından, Haramidere’de kesildi. Lüks araçla gelen zanlılar polislere birkaç el ateş ettikten sonra araçla kaçmaya devam etti. Bir süre sonra bir elektronik marketin önünde aracı bırakan 4 şüpheli yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri E-5 dahil her yeri abluka altına aldı. Araç ise polisler tarafından incelemeye alındı.