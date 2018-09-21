Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti

Esenyurt'ta bir sokakta kağıt toplayan yabancı uyruklu adama hafriyat kamyonu çarparak ağır yaraladı. Hafriyatın hızla sokağa girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kağıt toplayan işçinin el arabası ise çöp konteynerı yanında kaldı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bir inşaattan hafriyat alan bir kamyon işlemi bittikten sonra hareket etti. Görgü tanıklarının iddiasına göre hızla sokakta ilerleyen kamyon, çöp konteynerları yanında karton toplayan işçiyi fark etmedi. İşinin kolunun üzerinden geçen hafriyat kamyonu ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ise olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Hafriyatın sokağa girişi güvenlik kamerasında

Hafriyat kamyonunun sokağa girişi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafriyatı alan kamyonun hareket etmesi görülüyor.

İşçinin el arabası olay yerinde kaldı

Olay sonrası 50'li yaşlarda olduğu öğrenilen işçinin kağıt topladığı arabası ise olay yerinde kaldı. Bir görgü yanığı ise yaşanan anları anlattı