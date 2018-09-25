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Esenyurt'ta hırsızlık zanlıları otomobilde yakalandı

Esenyurt’ta evlerden takı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Esenyurt'ta evlerden takı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, bir süredir ilçenin farklı mahallelerinde hırsızlık yaptıkları güvenlik kamera kayıtlarınca tespit edilen F.A. (26) ve A.D. adlı (21) adlı iki zanlı, polisi harekete geçirdi. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Esenyurt'ta bir evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yaptıkları ileri sürülen F.A. ve A.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, zanlıları 20 Eylül'de bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve el konulan otomobilde yapılan aramalarda çeyrek altın, altın kolye, altın bilezik ve tek taş pırlanta yüzükten oluşan takı setleri, dizüstü bilgisayar ile bin 700 lira para ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılardan F.A.'nın başka bir suç dosyasından dolayı yakalama kararı olduğu öğrenilirken, A.D. adlı şüphelinin ise poliste ‘hırsızlık' suçundan kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından 21 Eylül'de adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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