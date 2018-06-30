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30 Haziran 2018 12:26

Esenyurt’ta inşaat şantiyelerine YKS ayarı

Esenyurt’ta YKS’ye giren öğrencilerin gürültüden rahatsız olmamaları için ilçede inşaat çalışmaları sınav süresince durduruldu.

Esenyurt’ta inşaat şantiyelerine YKS ayarı

30 Haziran 2018 12:26

Zabıta ekipleri, şantiyeleri tek tek dolaşarak, çalışanları faaliyetlerini sınav süresince durdurmaları konusunda uyardı.


Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanabilmek için sorular karşısında ter döktü.


Esenyurt’ta sınava giren üniversite adayları için belediye ekipleri önlemler aldı. Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri öğrencilerin sınav süresince gürültüden rahatsız olmamaları için şantiyelerde inşaat çalışmalarını durdurdu.



Zabıta ekipleri şantiyeleri dolaşıp, çalışanları uyardı


Zabıta ekipleri şantiyeleri tek tek dolaşarak çalışmaların sınav süresince yapılamaması konusunda şantiye yetkililerini ve çalışanları uyardı.


Esenyurt Belediyesi’nda görevli zabıta memuru İsmail Kurtulmuş, Türkiye genelinde bugün yapılan üniversite sınavları nedeniyle Esenyurt Belediyemizin zabıta müdürlüğü olarak bölgede yaptığımız çalışmalarda inşai faaliyetlere dayalı herhangi bir çalışmaya izin vermiyoruz. Çalışmaları durdurup, Başkanımız Ali Murat Alatepe’nin selamlarını iletiyoruz. Herhangi bir gürültü kirliliğine sebebiyet vermemek üzere çalışmaları durduruyoruz. Bölge kontrolümüz altında. Öğrencilere başarılar diliyoruz" dedi.



Velilerden de uygulamaya destek geldi


Çalışmayı takdir eden İlyas Yetkin, "Çocukların psikolojisi bozulmasın. Dikkatli davranılsın" derken, Ömer Ertan isimli vatandaş ise, "Güzel bir şey. Çocukların eğitimi önemli, onlar bizim geleceğimiz. Böyle günlerde inşaat firmaları da biraz fedakarlık yapsın öğrenciler için" şeklinde konuştu.


Nagihan Eşin ise, "Kesinlikle durdurulmalı. Zaten çocukların dikkati dağılıyor" dedi.




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