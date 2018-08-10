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10 Ağustos 2018 13:26

Esenyurt’ta kaçak yapılaşmaya izin yok

Esenyurt Belediyesi hazineye ait boş arazilerde yapılan izinsiz yapılaşmaya karşı operasyon başlattı.

Esenyurt’ta kaçak yapılaşmaya izin yok

10 Ağustos 2018 13:26

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edilenkaçak yapılar, boşaltılması için verilen 1 haftalık sürenin ardındanÇevre Koruma Müdürlüğü‘ne ait iş makineleri tarafından yıkılmaya başlandı. İlk etapta 20’ye yakın yapı yıkılırken bu konudaki denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.


Esenyurt Piri Mahallesi’ndeki bazı boş arazilerin etrafta bulunan vatandaşlar tarafından işgal edildiği belirlendi. Vatandaşların, buralarda fazla eşyalarını koymak için depolar yaptığı, bostanlar kurduğu, barınaklar inşa ettiği belirlendi. İşgal edilen alanlarda yapılan derme çatma binalar kötü görüntü oluştururken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri de şikayette bulundu. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak bir hafta içinde buraları boşaltmalarını istedi. Verilen müddetin ardından Zabıta ve Çevre Koruma ekipleri 3 semtte bulunan 20’ye yakın barınak tarzında yapıyı yıktı. Yıkımın ardından Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 14 tırla molozları kaldırarak yıkılan alanları temizledi. Yetkililer, ilçede aynı konumda bulanan diğer yapılaşmalarda da yıkım işleminin önümüzdeki günlerde devam edeceğini bildirdi.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken ilçede kanunlara aykırı hiçbir oluşuma izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Bu konuda çok hassasız. Bu yıkım yapılan bölgede hem haksız işgal vardı hem de Esenyurt’a yakışmayacak çirkin görüntüler oluşmuştu. Bu konuda denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu şekilde ki kanunsuz yapılaşmalara karşı gerekeni yapacağız” dedi.




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