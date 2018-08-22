Esenyurt’ta kaçan kurbanlık boğa, dehşet saçtı

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. Kurban kesimi öncesi sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda başı boş şekilde koşmaya başladı. Kurbanlık hayvanın sahibi ve çevredekiler ise hayvanı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kaçan boğanın insanların üzerine doğru gittiği de görüldü. Bir kadına çarpan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın kaçması insanların kovalaması görülüyor. Görüntüler arasında Boğa’nın bir kadına çarpması da yer alıyor.