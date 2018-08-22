Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 13:56

Esenyurt’ta kaçan kurbanlık boğa, dehşet saçtı

Esenyurt’ta dün kesim öncesi sahibinin elinden kaçan kurbanlık bir boğa, bir kadına çarptı.

Esenyurt’ta kaçan kurbanlık boğa, dehşet saçtı

22 Ağustos 2018 13:56

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. Kurban kesimi öncesi sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda başı boş şekilde koşmaya başladı. Kurbanlık hayvanın sahibi ve çevredekiler ise hayvanı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kaçan boğanın insanların üzerine doğru gittiği de görüldü. Bir kadına çarpan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.



Yaşanan anlar güvenlik kamerasında


Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın kaçması insanların kovalaması görülüyor. Görüntüler arasında Boğa’nın bir kadına çarpması da yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç