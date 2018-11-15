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Esenyurt'ta kamyon tır'a çarptı :1 yaralı

Esenyurt’da meydana gelen trafik kazasında, kamyon yokuş tırmanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tıra çarparak savruldu.

Esenyurt'da meydana gelen trafik kazasında, kamyon yokuş tırmanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tıra çarparak savruldu. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçta ağır hasar meydana geldi.


Kaza, Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi mevki'inde meydana geldi. 06 DB 0186 plakalı kamyon sürücüsü yokuş tırmandığı esnada iddiaya göre 34 ZF 1294 plakalı tıra ortadan çarparak savruldu. Kamyon içerisinde bulunan sürücü Muharrem Çelik kaza sonrası sıkıştı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba gösterdi.


Sürücü Muharrem Çelik ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.


ECI- ÖY-BA-Y)

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