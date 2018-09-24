Esenyurt'ta Kız Kur'an Kursları yeni eğitim dönemini açtı

Esenyurt'ta Kız Kur'an Kursları'nın yeni eğitim döneminin açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocukların küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlamaları gerektiğini vurguladı.

2018-2019 yılı kız Kur'an Kursları programlarının açılışı, Esenyurt'taki Hacı Ahmet Albayrak Camii Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Din Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ile bir çok vatandaş katıldı. 2017'de açılan kursta 4-6 yaş arası çocuklara hizmet veriliyor.

Program Fatiha suresi okuyan öğrencinin Kur'an tilaveti ile başlarken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir konuşa yaptı. Erbaş 6 sene önce bu konuda çalışmaya başladıklarını belirterek, ”Şimdi hasadı almaya başladık. İlk hasadımız 3 bin çocuktu. Geçen yıl itibarıyla da 130 bine ulaştık. Sınıflarda çocuklarımızın Rabbini bilmesi, peygamberini öğrenmesi, kitabını tanıması, anne babaya saygı nedir, küçüklere sevgi nedir bunları ve diğer evrensel değerleri bilmesini hedefliyoruz” dedi. Ali Erbaş çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmeye küçük yaşta başlamalarının gerektiğini vurgularken, 7 yaşın önemine değindi.

Öte yandan, 2017 yılında açılan Kız Kur'an Kursları'nda 4-6 yaş arası çocuklar eğitim görüyor.