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22 Mayıs 2018 16:49

Esenyurt’ta Ramazan bereketi

Yeşilkent Mahallesi’nde katıldığı sokak iftarında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Biz göreve geldiğimizde vatandaşımızın emrindeyiz dedik.

Esenyurt’ta Ramazan bereketi

22 Mayıs 2018 16:49

Bu doğrultuda bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın talimatlarını alıyoruz ve onları yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.


Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayını oldukça hareketli geçiriyor. Belediye tarafından yapılan her akşam sokak iftarları ve kültür-eğlence etkinlikleri devam ederken, diğer yandan da yeni temel atma ve açılışlar sırada bekliyor.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Yeşilkent Mahallesi sokak iftarına katıldı. Alatepe mahalleli ile birlikte iftar açtı. Alatepe, Ramazan ayında hizmetlerin artacağını belirterek “ Bu ay bereketiyle geldi. Bu ay içinde 7-8 inşaatın temelini atacağız. 5 tane bitmiş caminin de açılışını yapacağız. Ramazan ayında 12-13 civarında temel atma ve açılış yapacağız” dedi.



"Vatandaşımızın talimatını alıyoruz"


Alatepe, Ramazan ayının kardeşlik ve birlik duygusunun arttığına dikkat çekerek, “Bu Ramazanda her akşam 3 iftara katılıyorum. Bütün davetlere yetişmeye gayret ediyorum. Sahurda da Turgut Özal Stadı yanındaki etkinlik alanında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu şekilde ilçedeki tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Geceleri de belediyenin etkinlik alanlarında da düzenlediği çeşitli kültürel aktivitelere katılıyoruz. Biz göreve geldiğimizde vatandaşımızın emrindeyiz dedik. Bu doğrultuda bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın talimatlarını alıyoruz ve onları yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.




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