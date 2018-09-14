Esenyurt'ta ruhsatsız kuaförlere izin yok

Ruhsatsız faaliyet gösteren 5 Suriyeli ile 4 Türk'e ait kuaför ve berber dükkanları Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde ruhsatsız olarak iş yapan işletmelere sektör gözetmeksizin göz açtırmıyor. İşletme ruhsatı olmadan faaliyet gösteren 5 Suriyeli 4 Türk'ün çalıştırdığı kuaför ve berber dükkanına mühür vurularak kapatıldı. Kapatılan işletmelerin kendilerine verilen iki ayrı 15'er günlük süreye rağmen gerekli işlemleri yapmadığı belirtildi. Diğer yandan izinsiz faaliyet gösteren berberler ve kuaförler için Berberler Odası'nın da kapatılmaları yönünde bir talebinin olduğu bildirildi.

Ruhsatsız işletmelere af yok

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "İşlem yapılan işletmelere daha önce 2 defa 15'er gün olmak üzere toplamda 30 gün içinde ruhsat almaları yönünde tebligat yaptık. Kurban Bayramı'ndan önce bu süre bitti. Bu çerçevede ekiplerimiz, tüm kuaför ve berberlere gidiyor. Ruhsat başvurusu ve ruhsatı olmayan berber ve kuaförleri mühürleyip faaliyetten men edip kapatıyorlar. Şu anda kapamalarımızdan dolayı ruhsat müdürlüğüne yoğun bir şekilde bir ruhsat başvurusu var. İlçe genelinde sektör gözetmeksizin işletmelerin ruhsatsız olarak faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.