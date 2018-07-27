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27 Temmuz 2018 13:09

Esenyurt’ta seyyar satıcılar tarih oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçe sınırları içerisinde seyyar satıcılara müsaade edilmeyeceğini, kendilerine kapalı pazarda yer verdiklerini söyledi.

Esenyurt’ta seyyar satıcılar tarih oluyor

27 Temmuz 2018 13:09


Esenyurt’ta seyyar satıcıların sokaklarda ve meydanlarda kötü görüntü oluşturması, hijyen şartlarına uymayarak halk sağlığını tehdit etmelerine, ayrıca kayıt dışı satış yöntemiyle vergi ödemeyerek esnafı da mağdur etmelerine artık müsaade edilmiyor. Esnaftan ve vatandaşlardan aldıkları şikayet üzerine bu kararı aldıkların belirten Başkan Ali Murat Alatepe, “2-3 aydır bu uygulamanın alt yapısını oluşturuyoruz. Seyyar satıcılara, arkadaşlarımız gerekli bildirimleri yaptı. Seyyar satıcıların bir kısmı kendilerine tahsis edilen kapalı pazardaki yerlerini aldılar. Bundan sonra Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde seyyar satıcı göremeyeceksiniz. Zabıta personelimiz alınan karara karşı davranan seyyar satıcıya müsaade etmiyor. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu konuda taviz yok” dedi.



Esnafı mağdur ediyorlar


Seyyarların işçi çalıştıran, vergi veren esnafın önüne tezgah açarak sıfır maliyetli satış yaparak esnafı mağdur ettiklerine dikkati çeken Başkan Alatepe, ”Konuya iki açıdan bakıyoruz. Birincisi seyyar satış yapanlar güzel bir görüntü oluşturmuyor. İkincisi vergi veren esnaf için hiç güzel değil. Esnaf işçi çalıştırıyor, vergi ödüyor, devlete karşı bütün görevlerini yerine getiriyor ama aynı işi bir kişi kapının önüne bir tezgah açarak yapıyor ve maliyet sıfır. Sadece malını koyup satıyor. Dolayısıyla esnafımızdan yoğun bir tepki var. Biz de meydanlardan başlayarak seyyarları çektik, meydanlara sokmamaya başladık. Artık seyyar satıcı Esenyurt’ta tarih olacak” diye konuştu.


Belediye Başkanı Alatepe bu kararı aldıkları ilk dönemde seyyarlara iki teklif sunduklarını hatırlatarak şunları söyledi:


“Kendilerine bir kapalı pazarımız var. Onu cuma günleri size tahsis edelim, orada pazarcılık yapın ya da bunu kabul etmezseniz Siteler bölgesinde yeni bir pazarımız var. Haftanın 5-6 günü burada pazarcılık yapın dedik. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu önerilerimizi bir kısım seyyar satıcı kabul etti. Kabul etmeyenler de artık burada seyyar satıcılık yapamayacak. Halkımızın sağlığı için de bunu yapmak zorundayız.“




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