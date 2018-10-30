Esenyurt'ta telefonla kitap hizmeti

Esenyurt Belediyesi'nin Eğitimevi işbirliği ile gerçekleştirdiği Kitap Aşkına Esenyurt Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Başkan Alatepe, her kütüphanenin bir dünya olduğunu belirterek, Esenyurtlunun bir telefonla 20 dakikada istediği kitaba ulaşabildiğini söyledi.

Esenyurt Belediyesi'nin Eğitimevi işbirliği ile gerçekleştirdiği Kitap Aşkına Esenyurt Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. İstanbul Kitap ve Kültür günleri kapsamında 39 ilçede yapılan Kitap Fuarı'nın açılışı dolayısıyla Esenyurt City Center Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde tören düzenlendi. Açılış törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, çok sayıda öğrenci ve Esenyurtlu vatandaşlar katıldı.

Kütüphaneleri doldurun

Açılışta yaptığı konuşmada kitapları çok önemsediklerini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Kitaplar, okuduğumuzda içine girip kaybolduğumuz araçlardır. Onları okuduğunuzda yeni dünyalar, yeni kişiler öğrenirsiniz. Yeni insanlarla kitapların içinde tanışırsınız. Onun için her kütüphane bir dünyadır. Biz dünyayı ayağınıza getirelim istedik. Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırıyoruz. Telefonu açarak kütüphanelerimizden kitap istiyorsunuz, biz de hemen 20 dakika sonra kapınızın önüne kitabı getiriyoruz. Kütüphanelerimize de rahatça çalışın diye yiyecek ve içecek de ikram ediyoruz. Gelin buraları doldurun” dedi. Çocukları çok sevdiğini ifade eden Başkan Alatepe, “Çocuklar artık bu ülkenin bir hedefi var. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasından biri olacağız. Oraya hep beraber gideceğiz. Sonra 2053 geliyor dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olacağız. Oraya da bizi siz götüreceksiniz. Bu kitaplar okunacak dersler çalışılacak, üniversiteler kazanılacak, meslekler seçilecek, hedefe ulaşılacak” diye konuştu. İstanbul'un 39 ilçesinin yedincisi olarak Esenyurt'ta gerçekleşen fuarda 40 yazarın imza ve söyleşi günü olacak. 18 Kasım tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek olan fuar boyunca 1 milyon kitabın okuyucuyla buluşması bekleniyor.